«Зенит» изменил эмблему в соцсетях в поддержку фонда детей, больных аутизмом
- РИА Новости
Совместно с фондом «Антон тут рядом» сине-бело-голубые запустили в продажу валентинку с цитатой «Счёт открыт. Это гол!» авторства художника Дениса Сироткина.
Все вырученные средства пойдут на благотворительность.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сантос» в матче Кубка равноправия.