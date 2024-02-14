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«Зенит» изменил эмблему в соцсетях в поддержку фонда детей, больных аутизмом

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«Зенит» изменил клубную эмблему в социальных сетях в поддержку фонда детей с расстройством аутистического спектра.
«Зенит» изменил эмблему в соцсетях в поддержку фонда детей, больных аутизмом
  • РИА Новости

Совместно с фондом «Антон тут рядом» сине-бело-голубые запустили в продажу валентинку с цитатой «Счёт открыт. Это гол!» авторства художника Дениса Сироткина.

Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сантос» в матче Кубка равноправия.

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