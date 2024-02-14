«Зенит» изменил эмблему в соцсетях в поддержку фонда детей, больных аутизмом

«Зенит» изменил клубную эмблему в социальных сетях в поддержку фонда детей с расстройством аутистического спектра.

Совместно с фондом «Антон тут рядом» сине-бело-голубые запустили в продажу валентинку с цитатой «Счёт открыт. Это гол!» авторства художника Дениса Сироткина.

Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сантос» в матче Кубка равноправия.