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Шлейхер — о съёмках в кино: было прикольно поучаствовать, увидеть весь процесс изнутри

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Прыгун в воду Никита Шлейхер высказался о съёмках в кино.

«На соревнованиях я значительно более собран, сконцентрирован. А в кино нужно просто прыгнуть. Правда, некоторые прыжки в ходе съёмок приходилось исполнять по нескольку раз, но всё равно это совершенно другой настрой», — заявил Шлейхер RT.

Он также ответил на вопрос, понравился ли себе в фильме.

«Ну дублёр — это всё ж таки не главный герой. Меня, считайте, почти что и нет, так — мельком. Соответственно, не было и вау-эффекта. Но было прикольно в этом поучаствовать, увидеть весь процесс изнутри, скажем так», — добавил Шлейхер.

Полностью интервью со Шлейхером читайте на сайте RT.

Ранее Шлейхер рассказал, что его вдохновляет информация о совместных сборах с Китаем.

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