Шлейхер — о съёмках в кино: было прикольно поучаствовать, увидеть весь процесс изнутри
«На соревнованиях я значительно более собран, сконцентрирован. А в кино нужно просто прыгнуть. Правда, некоторые прыжки в ходе съёмок приходилось исполнять по нескольку раз, но всё равно это совершенно другой настрой», — заявил Шлейхер RT.
Он также ответил на вопрос, понравился ли себе в фильме.
«Ну дублёр — это всё ж таки не главный герой. Меня, считайте, почти что и нет, так — мельком. Соответственно, не было и вау-эффекта. Но было прикольно в этом поучаствовать, увидеть весь процесс изнутри, скажем так», — добавил Шлейхер.
Полностью интервью со Шлейхером читайте на сайте RT.
Ранее Шлейхер рассказал, что его вдохновляет информация о совместных сборах с Китаем.