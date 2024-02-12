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Пара фигуристов Кадыровой и Колесова распалась

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Артур Минчук, тренер фигуристов Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, сообщил, что пара приняла решение распасться.
Пара фигуристов Кадыровой и Колесова распалась
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнёра. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный. Но пока ещё сезон идёт, в любом случае ещё много соревнований до апреля, пока занимаемся Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым», — цитирует Минчука ТАСС.

Пара завоевала бронзу на этапе Гран-при России в текущем сезоне. На чемпионате страны они расположились на седьмом месте.

Кадырова и Колесов тренировались под руководством Тамары Москвиной и Минчука. 

Ранее российский фигурист Андрей Мозалёв признался, что всегда побаивался своего нового тренера Этери Тутберидзе.

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