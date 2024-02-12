Пара фигуристов Кадыровой и Колесова распалась
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«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнёра. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный. Но пока ещё сезон идёт, в любом случае ещё много соревнований до апреля, пока занимаемся Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым», — цитирует Минчука ТАСС.
Пара завоевала бронзу на этапе Гран-при России в текущем сезоне. На чемпионате страны они расположились на седьмом месте.
Кадырова и Колесов тренировались под руководством Тамары Москвиной и Минчука.
Ранее российский фигурист Андрей Мозалёв признался, что всегда побаивался своего нового тренера Этери Тутберидзе.