Пара фигуристов Кадыровой и Колесова распалась

Артур Минчук, тренер фигуристов Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, сообщил, что пара приняла решение распасться.

«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнёра. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный. Но пока ещё сезон идёт, в любом случае ещё много соревнований до апреля, пока занимаемся Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым», — цитирует Минчука ТАСС.

Пара завоевала бронзу на этапе Гран-при России в текущем сезоне. На чемпионате страны они расположились на седьмом месте.

Кадырова и Колесов тренировались под руководством Тамары Москвиной и Минчука.

Ранее российский фигурист Андрей Мозалёв признался, что всегда побаивался своего нового тренера Этери Тутберидзе.