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Ещенко — о матче Кубка легенд с ЦСКА: накал дерби чувствовался на поле

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Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко признался, ему было очень приятно переиграть ЦСКА в матче Кубка легенд по футболу.
Ещенко — о матче Кубка легенд с ЦСКА: накал дерби чувствовался на поле
  • РИА Новости

«Спартаковцы всегда хотят обыграть ЦСКА, независимо от возраста. Был хороший, интересный матч. Накал дерби чувствовался на поле», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Он также дал понять, что получил «крайне положительные» впечатления от турнира.

«Побольше бы таких соревнований», — заключил Ещенко.

Гол Ещенко помог «Спартаку» обыграть ЦСКА. Красно-белые вышли в финал Кубка легенд, где сыграют со сборной Мира.

Армейцы в матче за бронзовые медали встретятся с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Нефтчи» достиг договорённости о проведении товарищеского матча со «Спартаком» в марте.

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