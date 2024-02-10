Ещенко — о матче Кубка легенд с ЦСКА: накал дерби чувствовался на поле

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко признался, ему было очень приятно переиграть ЦСКА в матче Кубка легенд по футболу.

«Спартаковцы всегда хотят обыграть ЦСКА, независимо от возраста. Был хороший, интересный матч. Накал дерби чувствовался на поле», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Он также дал понять, что получил «крайне положительные» впечатления от турнира.

«Побольше бы таких соревнований», — заключил Ещенко.

Гол Ещенко помог «Спартаку» обыграть ЦСКА. Красно-белые вышли в финал Кубка легенд, где сыграют со сборной Мира.

Армейцы в матче за бронзовые медали встретятся с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Нефтчи» достиг договорённости о проведении товарищеского матча со «Спартаком» в марте.