Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
27-летний теннисист из России в матче 1/4 финала нанёс поражение Чжан Чжичжэню из Китая со счётом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.
Следующим соперником Хачанова станет победитель встречи Артур Риндеркнеш (Франция) — Григор Димитров (Болгария).
Призовой фонд турнира составляет порядка €720 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина оформила выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Абу-Даби (ОАЭ).