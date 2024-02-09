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Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе

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Россиянин Карен Хачанов оформил выход в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе (Франция).
Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

27-летний теннисист из России в матче 1/4 финала нанёс поражение Чжан Чжичжэню из Китая со счётом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

Следующим соперником Хачанова станет победитель встречи Артур Риндеркнеш (Франция) — Григор Димитров (Болгария).

Призовой фонд турнира составляет порядка €720 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина оформила выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Абу-Даби (ОАЭ).





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