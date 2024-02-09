Семак — об уходе Ду Кейроса в «Гремио»: у «Зенита» есть кем заменить

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не видит большой трагедии в переходе полузащитника Ду Кейроса в бразильский «Гремио».

«Мы учитываем пожелания самого игрока. Он достаточно молод. Ему надо играть. Сейчас все наши игроки в строю, травмированных нет. Центр поля укомплектован. У нас есть кем заменить», — цитирует Семака «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Ду Кейрос отметился одним голом в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее президент петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос перейдёт в «Гремио».