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Матыцин назвал самое яркое воспоминание об Олимпиаде в Сочи

Матыцин: на Играх в Сочи царила атмосфера единения

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Министр спорта России Олег Матыцин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Самое яркое воспоминание об Олимпиаде 2014 года — эмоции людей. Речь о празднике, который ощущала не только Россия, но и весь мир. Недаром Игры в Сочи были признаны лучшими. Тут царила атмосфера единения и понимание того, что спорт — это посол мира, который способен творить чудеса. Яркие победы наших спортсменов уже являются частью истории, на которую равняется нынешнее поколение», — сказал Матыцин RT.

Ранее Матыцин заявил, что после Олимпиады в Сочи Россия укрепила авторитет на международной арене.

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