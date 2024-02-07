Матыцин назвал самое яркое воспоминание об Олимпиаде в Сочи

Министр спорта России Олег Матыцин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Самое яркое воспоминание об Олимпиаде 2014 года — эмоции людей. Речь о празднике, который ощущала не только Россия, но и весь мир. Недаром Игры в Сочи были признаны лучшими. Тут царила атмосфера единения и понимание того, что спорт — это посол мира, который способен творить чудеса. Яркие победы наших спортсменов уже являются частью истории, на которую равняется нынешнее поколение», — сказал Матыцин RT.

Ранее Матыцин заявил, что после Олимпиады в Сочи Россия укрепила авторитет на международной арене.