«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

«Автомобилист» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось со счётом 4:4.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Даниил Романцев, Сергей Широков и Алексей Бывальцев. У ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев, оформивший дубль, Тахир Мингачёв и Павел Карнаухов.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Автомобилиста».

«Автомобилист» набрал 73 очка и занимает четвёртое место в таблице Востока.

В других матчах «Северсталь» победила «Торпедо» (3:2), а минское «Динамо» разгромило «Адмирал» (4:0).

Ранее СКА в гостях победил «Салават Юлаев» в КХЛ.