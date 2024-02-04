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«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

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«Автомобилист» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ
  • РИА Новости

Основное время завершилось со счётом 4:4.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Даниил Романцев, Сергей Широков и Алексей Бывальцев. У ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев, оформивший дубль, Тахир Мингачёв и Павел Карнаухов.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Автомобилиста».

«Автомобилист» набрал 73 очка и занимает четвёртое место в таблице Востока.

В других матчах «Северсталь» победила «Торпедо» (3:2), а минское «Динамо» разгромило «Адмирал» (4:0).

Ранее СКА в гостях победил «Салават Юлаев» в КХЛ.

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