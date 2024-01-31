Иран по пенальти обыграл Сирию и вышел в 1/4 финала Кубка Азии по футболу
- AP
- © Aijaz Rahi
Основное и дополнительное время игры завершилось вничью со счётом 1:1. А в серии пенальти точнее оказались «Принцы Персии».
В основное время в составе сборной Ирана отличился Мехди Тареми (34-я минута, пенальти), в команде Сирии мяч забил Омар Хрибин (64-я, пенальти).
Иран в 1/4 финала 3 февраля сыграет с Японией.
Ранее сообщалось, что Южная Корея по пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии.