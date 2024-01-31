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Иран по пенальти обыграл Сирию и вышел в 1/4 финала Кубка Азии по футболу

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Сборная Ирана нанесла поражение команде Сирии в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
Иран по пенальти обыграл Сирию и вышел в 1/4 финала Кубка Азии по футболу
  • AP
  • © Aijaz Rahi

Основное и дополнительное время игры завершилось вничью со счётом 1:1. А в серии пенальти точнее оказались «Принцы Персии».

В основное время в составе сборной Ирана отличился Мехди Тареми (34-я минута, пенальти), в команде Сирии мяч забил Омар Хрибин (64-я, пенальти).

Иран в 1/4 финала 3 февраля сыграет с Японией.

Ранее сообщалось, что Южная Корея по пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии.



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