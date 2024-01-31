Агент Сулейманова: опция выкупа контракта Шапи у «Краснодара» вошла в состояние активации
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«Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации, так как она была автоматической. Она активировалась по количеству сыгранных матчей. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок «Ариса», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».
Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне он провёл за клуб 20 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Футболист принадлежит «Краснодару».
Ранее сообщалось, что гол Шапи помог «Арису» одержать победу в Кубке Греции.