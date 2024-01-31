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Агент Сулейманова: опция выкупа контракта Шапи у «Краснодара» вошла в состояние активации

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Алан Агузаров, представитель нападающего «Ариса» Магомеда Шапи Сулейманова, заявил, что опция выкупа его контракта у «Краснодара» активировалась за счёт количества сыгранных за греческий клуб матчей.
Агент Сулейманова: опция выкупа контракта Шапи у «Краснодара» вошла в состояние активации
  • Gettyimages.ru

«Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации, так как она была автоматической. Она активировалась по количеству сыгранных матчей. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок «Ариса», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне он провёл за клуб 20 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Футболист принадлежит «Краснодару».

Ранее сообщалось, что гол Шапи помог «Арису» одержать победу в Кубке Греции.

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