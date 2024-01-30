Американский боксёр Стивенсон завершил карьеру в возрасте 26 лет

Американский боксёр Шакур Стивенсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я официально ухожу из бокса. Я продолжу тренироваться в спортзале, совершенствуя своё мастерство и помогая следующим поколениям стать великими и следовать мечте», — написал боксёр в социальной сети.

В ноябре 2023 года 26-летний американец одержал победу над доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом и завоевал вакантный титул Всемирного боксёрского совета (WBC) в лёгкой весовой категории. Также Стивенсон становился чемпионом в полулёгком и втором полулёгком весе по версиям WBC и Всемирной боксёрской организации (WBO).

Всего на его счету 21 победа в 21 поединке.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Василий Ломаченко отказался от боя со Стивенсоном из-за ситуации на Украине.