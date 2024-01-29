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Грицюк, Подъяпольский и Чистяков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков прошедшей недели.
Грицюк, Подъяпольский и Чистяков признаны лучшими игроками недели в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим нападающим признан Арсений Грицюк из санкт-петербургского СКА, который забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи в трёх матчах.

Лучшим защитником стал Семён Чистяков из омского «Авангарда», набравший четыре (1+3) очка в трёх встречах.

Лучшим вратарём назвали Владислава Подъяпольского из тольяттинской «Лады», отразившего 97,12% бросков в трёх играх.

Лучший новичок — нападающий владивостокского «Адмирала» Дмитрий Бучельников, на счету которого два гола и один голевой пас в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА разгромил череповецкую «Северсталь» в матче КХЛ.

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