Грицюк, Подъяпольский и Чистяков признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков прошедшей недели.

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим нападающим признан Арсений Грицюк из санкт-петербургского СКА, который забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи в трёх матчах.

Лучшим защитником стал Семён Чистяков из омского «Авангарда», набравший четыре (1+3) очка в трёх встречах.

Лучшим вратарём назвали Владислава Подъяпольского из тольяттинской «Лады», отразившего 97,12% бросков в трёх играх.

Лучший новичок — нападающий владивостокского «Адмирала» Дмитрий Бучельников, на счету которого два гола и один голевой пас в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА разгромил череповецкую «Северсталь» в матче КХЛ.