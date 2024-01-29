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Дайнеко пропустила чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию из-за болезни

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Николай Морошкин, хореограф Вероники Дайнеко, заявил, что спортсменка пропустила чемпионат Санкт-Петербурга по медицинским показаниям.

«Она приболела, грипп сейчас гуляет плохой. Кутовой очень порадовал нашу команду. Он сейчас редко стартует. Дебют в этом сезоне у него получился успешный», — цитирует Морошкина «Матч ТВ».

Кутовой вернулся на лёд после травмы. Фигурист набрал 224,39 балла и занял девятое место в мужском одиночном катании.

Золотую медаль завоевал Пётр Гуменник (300,29). Второе место занял Глеб Лутфуллин (284,23), третье — Макар Игнатов (263,80).

Чемпионат Санкт-Петербурга завершился 28 января.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова начала встречаться с Макаром Игнатовым.

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