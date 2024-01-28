Тасоев завоевал золото этапа Гран-при по дзюдо в Португалии

Россиянин Инал Тасоев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Португалии.

25-летний спортсмен из Владикавказа в финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг победил иппоном Ким Минджона из Южной Кореи.

Другой россиянин, Тамерлан Башаев, в поединке за бронзу нанёс поражение броском вазари Магомедомару Магомедомарову из ОАЭ.

Сборная России выступала на турнире в нейтральном статусе. Российские дзюдоисты завоевали больше всех золотых медалей. Помимо четырёх золотых, в их копилке одна серебряная и три бронзовых награды.

Ранее сообщалось, что Матвей Каниковский выиграл этап Гран-при по дзюдо в Португалии.