RT в Telegram
Подпишись

Тасоев завоевал золото этапа Гран-при по дзюдо в Португалии

Короткая ссылка
Россиянин Инал Тасоев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Португалии.

25-летний спортсмен из Владикавказа в финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг победил иппоном Ким Минджона из Южной Кореи.

Другой россиянин, Тамерлан Башаев, в поединке за бронзу нанёс поражение броском вазари Магомедомару Магомедомарову из ОАЭ.

Сборная России выступала на турнире в нейтральном статусе. Российские дзюдоисты завоевали больше всех золотых медалей. Помимо четырёх золотых, в их копилке одна серебряная и три бронзовых награды.

Ранее сообщалось, что Матвей Каниковский выиграл этап Гран-при по дзюдо в Португалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить