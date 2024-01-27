Соболенко победила Циньвэнь и второй раз подряд выиграла Australian Open
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Встреча в Мульбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
25-летняя белоруска три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Таким образом, Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open.
В 2023 году теннисистка в финале турнира обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поприветствовал Соболенко перед финалом Australian Open.