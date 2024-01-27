Соболенко победила Циньвэнь и второй раз подряд выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мульбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

25-летняя белоруска три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Таким образом, Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open.

В 2023 году теннисистка в финале турнира обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поприветствовал Соболенко перед финалом Australian Open.