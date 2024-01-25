В Госдуме считают, что болельщикам будет трудно перемещаться по Парижу во время Олимпиады

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала информацию о неготовности транспортной системы Парижа к летним Олимпийским играм 2024 года.

«Давайте говорить честно, для спортсменов главное — добраться до места проведения соревнований. И поверьте, для них там будут созданы все условия и возможности для этого. А вот болельщики, скорее всего, столкнутся с определёнными трудностями. Но это вообще проблема всех больших городов. Так было и в 2012 году в Лондоне — тогда я ездила по столице на велосипеде. Наверное, мэр Парижа говорит о возможности коллапса для местных жителей, понимая возможные нюансы», — заявила Журова RT.

Депутат также рассказала, как было придумано обойти возможные транспортные проблемы в Москве во время подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр.

«Подобные случаи уже обычны и, как правило, возникают непосредственно перед началом соревнований. Города сперва представляют свои проекты, но им может не хватить финансирования и возможностей, чтобы избежать сложностей. Кстати, когда мы представляли заявку Москвы на проведение летних Олимпийских игр, нами предлагалось вывозить спортсменов по Москве-реке, объезжая таким образом проблемные точки. Это был классный проект, который бы оставлял после себя всю инфраструктуру. Так что такие города, как Париж или Амстердам, могут всегда воспользоваться нашими разработками и внедрить к себе», — добавила она.

Ранее мэр Парижа Анна Идальго признала транспортную систему города не готовой к Олимпиаде.