Дубли Смолова и Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Аль-Вакра» в товарищеском матче
«Динамо» разгромило «Аль-Вакра» в товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Хотел Хилтон Салва» в Абу-Самра и завершилась со счётом 9:2.
В составе бело-голубых дубль оформили Фёдор Смолов и Константин Тюкавин. Ещё по мячу забили Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, Денис Макаров и Александр Чупаёв.
После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил столичное «Торпедо» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).