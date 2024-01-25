Дубли Смолова и Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Аль-Вакра» в товарищеском матче

Московское «Динамо» одержало победу над катарским «Аль-Вакра» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Хотел Хилтон Салва» в Абу-Самра и завершилась со счётом 9:2.

В составе бело-голубых дубль оформили Фёдор Смолов и Константин Тюкавин. Ещё по мячу забили Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, Денис Макаров и Александр Чупаёв.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил столичное «Торпедо» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).