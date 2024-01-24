Рыбин считает, что Кучерову под силу набрать 150 очков в НХЛ за сезон

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

«Кучеров — настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Голы голами, но какую передачу он отдал на Хедмана в прошлом матче с «Детройтом»! Это просто потрясающе, такое надо вводить в просмотры в детско-юношеских школах. Что касается его результативности, то лидер и должен так играть. Не удивлюсь, если он наберёт 150 очков за сезон, ему это под силу. Никита эмоционально устойчивый, и я не вижу, чтобы он где-то нервничал», — заявил Рыбин RT.

Экс-хоккеист считает, что Кучеров не стремится оказаться в центре внимания на фоне погони нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легенды «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ.

«Думаю, что Кучеров из тех же людей, что и Малкин. Он бы и сам не хотел, чтобы ему уделяли слишком много внимания. Но давайте не забывать и про Панарина, который забил 29 голов и набрал 63 очка. Можно ли сказать, что Никита — лицо нашего хоккея в НХЛ на данный момент? На сегодняшний день он сильнейший в лиге по очкам, и среди русских хоккеистов он абсолютно точно играет лучше всех», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кучерова с хет-триком признали первой звездой игрового дня в НХЛ.