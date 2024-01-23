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Цыплаков — о самом быстром покере в КХЛ: рад, что вошёл в историю

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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков высказался о самом быстром покере в КХЛ в матче с «Динамо».

«Что запомнится больше — первый хет-трик в карьере или самый быстрый покер в истории КХЛ? Мне кажется, и то и другое. Если говорить про покер, то я очень рад, что войду в историю», — цитирует Цыплакова «Спорт-Экспресс».

Форвард забросил четыре шайбы в ворота московского «Динамо» в матче КХЛ.

По информации лиги, это самый быстрый покер со старта матча в её истории — 26:58. Предыдущий рекорд 30:13 был поставлен Максимом Якуценей из «Нефтехимика» в сезоне-2009/10.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 6:3. 

Ранее «Спартак» стал четвёртым участником плей-офф КХЛ.

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