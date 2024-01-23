Непомнящий проиграл Вэй И в девятом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
Россиянин Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Вэй И в партии девятого тура на турнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
- AFP
- © Giuseppe CACACE
33-летний гроссмейстер из России играл чёрными фигурами. Партия завершилась на 41-м ходу.
Непомнящий с 4,5 балла идёт на восьмой позиции. Турнир завершится 28 января.
Ранее Непомнящий одержал вторую победу на шахматном турнире в Нидерландах.
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