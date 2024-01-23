Непомнящий проиграл Вэй И в девятом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Вэй И в партии девятого тура на турнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

AFP

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