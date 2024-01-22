RT в Telegram
Подпишись

RMC: «Лион» продолжает работать над возвращением Бензема

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Лион» в зимнее трансферное окно.
RMC: «Лион» продолжает работать над возвращением Бензема
  • Gettyimages.ru
  • © Yasser Bakhsh

Как сообщает RMC, руководство «Лиона» рассчитывает на хорошие отношения между группой Eagle, владеющей французским клубом, и Саудовской Аравией для осуществления трансфера.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.

Напомним, что игрок пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может взять Бензема в аренду до конца сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить