RMC: «Лион» продолжает работать над возвращением Бензема
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Как сообщает RMC, руководство «Лиона» рассчитывает на хорошие отношения между группой Eagle, владеющей французским клубом, и Саудовской Аравией для осуществления трансфера.
Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.
Напомним, что игрок пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может взять Бензема в аренду до конца сезона.