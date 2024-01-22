RMC: «Лион» продолжает работать над возвращением Бензема

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Лион» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает RMC, руководство «Лиона» рассчитывает на хорошие отношения между группой Eagle, владеющей французским клубом, и Саудовской Аравией для осуществления трансфера.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.

Напомним, что игрок пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может взять Бензема в аренду до конца сезона.