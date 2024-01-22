Азаренко проиграла Ястремской и вылетела с Australian Open
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Встреча в Мельбурне продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
34-летняя белоруска четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету украинской теннисистки пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Ястремская сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась продолжать матч с Носковой и покинула Australian Open.