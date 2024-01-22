Азаренко проиграла Ястремской и вылетела с Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

34-летняя белоруска четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету украинской теннисистки пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Ястремская сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась продолжать матч с Носковой и покинула Australian Open.