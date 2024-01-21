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В новокузнецком «Металлурге» заявили о планах вернуться в КХЛ

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Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин рассказал, когда клуб планирует вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
В новокузнецком «Металлурге» заявили о планах вернуться в КХЛ
  • РИА Новости

«Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке и сделали это. Сейчас наступил небыстрый период развития. Надо поднимать школу, молодёжную плюс основную команду. Нужно много сделать, чтобы вернуться в КХЛ. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года», – приводит слова Денякина ТАСС.

По словам гендиректора новокузнецкого клуба, одной из главных целей программы является завоевание Кубка Петрова Всероссийской хоккейной лиги.

«Венцом этого развития должно стать появление в клубе хоккеистов уровня КХЛ, у нас должны быть укомплектованные молодёжная и основная команды. Губернатор так и сказал: «Первое место займёте — пойдёте в КХЛ», — поделился Денякин.

«Металлург» из Новокузнецка выступал в КХЛ с 2008 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» установил рекорд КХЛ.

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