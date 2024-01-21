В новокузнецком «Металлурге» заявили о планах вернуться в КХЛ
- РИА Новости
«Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке и сделали это. Сейчас наступил небыстрый период развития. Надо поднимать школу, молодёжную плюс основную команду. Нужно много сделать, чтобы вернуться в КХЛ. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года», – приводит слова Денякина ТАСС.
По словам гендиректора новокузнецкого клуба, одной из главных целей программы является завоевание Кубка Петрова Всероссийской хоккейной лиги.
«Венцом этого развития должно стать появление в клубе хоккеистов уровня КХЛ, у нас должны быть укомплектованные молодёжная и основная команды. Губернатор так и сказал: «Первое место займёте — пойдёте в КХЛ», — поделился Денякин.
«Металлург» из Новокузнецка выступал в КХЛ с 2008 по 2017 год.
Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» установил рекорд КХЛ.