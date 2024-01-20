El Desmarque: «Спартак» требует с «Кадиса» компенсацию за уход Абаскаля
По информации El Desmarque, московский клуб не хочет отпускать специалиста бесплатно. Поэтому, зная об интересе «Кадиса» к тренеру, красно-белые требуют финансовую компенсацию.
Сегодня, 20 января, испанцы объявили об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса. Абаскаль рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост тренера «Кадиса».
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят смысла комментировать слухи об интересе «Кадиса» к Абаскалю.