Чесноков сравнил белорусскую теннисистку Соболенко с танком
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«Она находится в хорошей форме. Она потрясающе играет и громит соперниц одну за другой, не оставляя им ни единого шанса. Она сметает всех на своём пути и идёт по сетке как танк», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Накануне Соболенко разгромила украинку Лесю Цуренко и вышла в четвёртый круг Australian Open 2024. Игра завершилась со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность матча составила 52 минуты.
В следующем раунде Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Свёнтек вылетела с Australian Open.