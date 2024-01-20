Чесноков сравнил белорусскую теннисистку Соболенко с танком

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал своё мнение об игре второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Она находится в хорошей форме. Она потрясающе играет и громит соперниц одну за другой, не оставляя им ни единого шанса. Она сметает всех на своём пути и идёт по сетке как танк», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Накануне Соболенко разгромила украинку Лесю Цуренко и вышла в четвёртый круг Australian Open 2024. Игра завершилась со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность матча составила 52 минуты.

В следующем раунде Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Свёнтек вылетела с Australian Open.