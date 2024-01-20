Амарал хочет привнести в «Спартак» чувство единения с командой

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что сделает всё от него зависящее для завоевания новых чемпионских титулов.

«Я в «Спартаке», чтобы выстроить чёткую систему. Без чёткого плана, каким должен быть путь, мы не можем достигнуть финальной цели — титула. Хочу привнести в «Спартак» чувство единения с командой, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями», — цитирует Амарала пресс-служба красно-белых.

Он признался, что посетил домашний стадион «Спартака».

«Я жду, когда смогу увидеть его максимально заполненным. Я знаю, если мы будем играть лучше и выигрывать титулы, люди начнут возвращаться на трибуны», — добавил Амарал.

Португалец 22 декабря был назначен на должность спортивного директора, которую занимал Пол Эшуорт. Британец был переведён на пост технического директора. Амарал ранее работал в португальской «Бенфике».

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Амарал заявил, что невозможно было отказаться от предложения «Спартака».

















