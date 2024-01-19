Каррера: назначение Комбарова в «Спартак-2» может помочь молодым игрокам

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера положительно оценил назначение своего бывшего подопечного Дмитрия Комбарова на пост главного тренера второй команды клуба.

«Желаю ему удачи. Я думаю, это может помочь молодым игрокам», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Бывший футболист является воспитанником московского клуба. Дмитрий стал чемпионом России со «Спартаком» в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Каррера.

Всего за красно-белых он провёл 272 матча, забил 26 мячей и сделал 42 голевые передачи.

36-летний Комбаров после завершения карьеры футболиста работал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга.

«Спартак-2» будет выступать в низшем дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее Амарал заявил, что невозможно было отказаться от предложения «Спартака».









