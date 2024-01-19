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Стали известны участники чемпионата России по прыжкам

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Стали известны участники финальной части чемпионата России по прыжкам среди фигуристов 2024 года.
Стали известны участники чемпионата России по прыжкам
  • РИА Новости

У женщин выступят Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Елена Костылева, Алена Принева, Мария Гордеева, Екатерина Кольцова, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьёва, Диана Мильто, Алёна Жилина и Надежда Понтелеенко.

В мужской части соревнований своё мастерство продемонстрируют Арсений Федотов, Пётр Гуменник, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Михаил Терновский, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Иван Попов, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи, Николай Колесников и Григорий Федотов.

В состязаниях пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, Кира Доможирова и Илья Вегера, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Турнир состоится на льду «ЦСКА Арены». 20 января пройдут личные турниры, 21 января — командный.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выступит в роли интервьюера на ЧР по прыжкам.

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