Камельзон похвалил Рублёва за хорошую подготовку к чемпионату Австралии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублёва в четвёртый круг Australian Open 2024 в Мельбурне.

«Могу лишь выразить своё удовлетворение победой Андрея. Он хорошо подготовился к чемпионату Австралии, своевременно приехав на него со своей командой. Из всех турниров Большого шлема я выделяю именно это первенство, поскольку оно является тем самым стартом, по которому будет измеряться теннисная жизнь в течение всего года», — сказал Камельзон RT.

Он также ответил на вопрос, чего не хватает Рублёву, чтобы доходить до решающих стадий турниров Большого шлема и побеждать в них.

«У Андрея очень высокий уровень, но не такой, как у Джоковича, Федерера и Надаля. Посмотрите, как они годами стояли на вершине мирового тенниса, не уступая своим соперникам. Все помнят победителей Больших шлемов, но немногие назовут проигравших им финалистов. Даже мне важно лишь то, кто по итогу одержал победу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович — первый теннисист в истории, сыгравший по 100 матчей на каждом ТБШ.