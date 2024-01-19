Рофаль решением судей победил Вирчакова на турнире «Наше Дело»
Главный поединок вечера прошёл всю дистанцию и завершился победой единогласным решением судей чемпиона Омской области по рукопашному бою.
В соглавной схватке Герард Подаревский победил техническим нокаутом Малика Какаева.
В остальных боях Татьяна Постарнакова нанесла поражение Екатерине Макаровой, Умар Магомедов победил Шукролло Хомидова, Дамир Аминов взял верх над Нурисламом Рамазановым.
В бойцовской лиге «Наше Дело» принимают участие профессиональные спортсмены и звёзды поп-ММА.