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Рофаль решением судей победил Вирчакова на турнире «Наше Дело»

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Артём Рофаль нанёс поражение Юрию Вирчакову на турнире по смешенным единоборствам  «Наше Дело» в Москве.

Главный поединок вечера прошёл всю дистанцию и завершился победой единогласным решением судей чемпиона Омской области по рукопашному бою.

В соглавной схватке Герард Подаревский победил техническим нокаутом Малика Какаева.

В остальных боях Татьяна Постарнакова нанесла поражение Екатерине Макаровой, Умар Магомедов победил Шукролло Хомидова, Дамир Аминов взял верх над Нурисламом Рамазановым.

В бойцовской лиге «Наше Дело» принимают участие профессиональные спортсмены и звёзды поп-ММА.







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