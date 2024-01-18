На Красной площади прошёл шоу-матч по хоккею с участием российских спортсменов

На Красной площади состоялся Шоу-матч PARI по хоккею с участием известных российских артистов и спортсменов.

В составе СК «Забей» на лёд вышли легендарные российские футболисты Александр Мостовой и Юрий Жирков, солист Московского театра оперетты Иван Викулов. В роли тренера выступил заслуженный артист России Алексей Маклаков.

Команду «КомАр» представляли актёры Денис Матросов и Александр Носик, кинопродюсер Александр Морозов и другие представители культуры.

В итоге победу одержала команда Маклакова со счётом 9:5.

Ранее в Москве состоялся хоккейный матч между командами МЧС России и Белоруссии.