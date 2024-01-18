RT в Telegram
Подпишись

На Красной площади прошёл шоу-матч по хоккею с участием российских спортсменов

Короткая ссылка
На Красной площади состоялся Шоу-матч PARI по хоккею с участием известных российских артистов и спортсменов.
На Красной площади прошёл шоу-матч по хоккею с участием российских спортсменов
  • © Букмекерская компания PARI

В составе СК «Забей» на лёд вышли легендарные российские футболисты Александр Мостовой и Юрий Жирков, солист Московского театра оперетты Иван Викулов. В роли тренера выступил заслуженный артист России Алексей Маклаков.

Команду «КомАр» представляли актёры Денис Матросов и Александр Носик, кинопродюсер Александр Морозов и другие представители культуры.

В итоге победу одержала команда Маклакова со счётом 9:5.

Ранее в Москве состоялся хоккейный матч между командами МЧС России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить