На Красной площади прошёл шоу-матч по хоккею с участием российских спортсменов
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В составе СК «Забей» на лёд вышли легендарные российские футболисты Александр Мостовой и Юрий Жирков, солист Московского театра оперетты Иван Викулов. В роли тренера выступил заслуженный артист России Алексей Маклаков.
Команду «КомАр» представляли актёры Денис Матросов и Александр Носик, кинопродюсер Александр Морозов и другие представители культуры.
В итоге победу одержала команда Маклакова со счётом 9:5.
Ранее в Москве состоялся хоккейный матч между командами МЧС России и Белоруссии.