Заваски: «Чикаго» внёс хоккеиста Зайцева в список травмированных

ХК «Чикаго Блэкхокс» поместил российского защитника Никиту Зайцева в список травмированных.

Россиянин 17 января травмировался в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1 Б), сообщает журналист Джей Заваски со ссылкой на заявление клуба.

Отмечается, что 32-летний хоккеист отыграл восемь минут и не смог продолжить встречу из-за повреждения.

Россиянин перешёл в «Чикаго» из «Оттавы Сенаторз» в результате обмена в феврале 2023 года. В сезоне-2023/24 он провёл 26 матчей, в которых набрал семь очков.

Ранее матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало Сейбрз» и «Чикаго Блэкхокс» перенесли из-за снегопада.