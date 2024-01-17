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Marca: Модрич выиграл суд на сумму более €3,5 млн у налоговой полиции Испании

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Хорватский футболист мадридского «Реала» Лука Модрич выиграл в суде у налоговой полиции Испании по делу о возможной неуплате налогов.
Marca: Модрич выиграл суд на сумму более €3,5 млн у налоговой полиции Испании
  • AP
  • © Pablo Garcia

Хавбек смог оспорить факты налоговых нарушений в период с 2012 по 2014 год, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Экономический административный суд (TEAC) постановил, что выплаты для агентов в период с 2013 по 2014 год предназначались за услуги «Реалу». Отмечается, что футболисту после вынесения вердикта выплатили более €3 млн и обнулили штрафы.

В нынешнем сезоне хорват провёл 23 матча за мадридский клуб во всех турнирах, отметился четырьмя результативными действиями и забил один мяч. Его контракт действует до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Модрич не продлит контракт с «Реалом».

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