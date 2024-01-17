Мирра Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на ТБШ

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.

16-летняя россиянка в матче второго круга одержала победу над туниской Онс Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.

Таким образом, Андреева стала второй после Елены Докич самой молодой теннисисткой в «Открытой эре», которая уступила три гейма или меньше против сеяных из топ-10 в турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Мария Тимофеева вышла в третий круг Australian Open — 2024.