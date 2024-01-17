RT в Telegram
Подпишись

Мирра Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на ТБШ

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.

16-летняя россиянка в матче второго круга одержала победу над туниской Онс Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.

Таким образом, Андреева стала второй после Елены Докич самой молодой теннисисткой в «Открытой эре», которая уступила три гейма или меньше против сеяных из топ-10 в турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Мария Тимофеева вышла в третий круг Australian Open — 2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить