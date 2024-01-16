Кожевников призвал сменить судейский корпус в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал работу арбитров в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.

«Однозначно надо менять с головы в судейском корпусе, менять руководство, потому что это уже не первый год. И становится всё хуже и хуже», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

По его мнению, все боятся говорить о проблемах в судействе.

«Тренерам нельзя об этом говорить, но я-то могу сказать. Это вообще кошмар! Уже начали посылать наставников… Но им всё сходит с рук. Когда-то надо это заканчивать», — сказал он.

Кожевников ответил, не оказывается ли на арбитров слишком большое давление.

«Это заслуженно. Прошло больше половины чемпионата. Сколько можно терпеть? Послушайте, что глава судейского корпуса говорит. Стыдно смотреть! Вроде взрослый человек, опытный. А несёт чёрт знает что! Одно словословие», — подытожил он.

12 января по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и «Авангардом» судья Денис Наумов оскорбил главного тренера омской команды Михаила Кравца, призвав его «закрыть рот».

Ранее Наумов извинился перед Кравцом.