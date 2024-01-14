ЦСКА объявил состав на зимние сборы

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала имена игроков, которые примут участие в зимних тренировочных сборах.

Как сообщается в Telegram-канале армейцев, на первом сборе в ОАЭ примут участие 23 игрока.

Вратари: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов, Басаев.

Защитники: Роша, Мойзес, Лукин, Набабкин, Рядно, Агапов, Гайич, Дивеев.

Полузащитники: Обляков, Зделар, Давила, Мендес, Кучаев, Глебов, Кисляк, Мухин.

Нападающие: Чалов, Заболотный, Мусаев.

Первый сбор красно-синих продлится с 14 по 26 января. Второй и третий пройдут в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

После 18 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА с семьями отправились на первый сбор в ОАЭ.