Лепёхин: Круговой — яркий игрок «Зенита», поэтому клуб предлагает ему контракт на пять лет

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о Даниле Круговом.

«Круговой — яркий игрок «Зенита» среди россиян. Да, он немного играет, но это из-за конкуренции. На его позиции серьёзный конкурент — Дуглас Сантос. Данил соответствует уровню «Зенита», поэтому клуб и предлагает ему контракт на пять лет», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

25-летним футболистом интересуются московские ЦСКА и «Динамо», а также французский «Гавр», сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Уточняется, что «Зенит» предложил игроку новый пятилетний контракт.

Круговой в сезоне-2023/24 в 18 матчах отдал две голевые передачи.

Ранее в «Зените» сообщили, что Вендел пройдёт медосмотр на первом сборе.