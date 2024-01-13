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Лепёхин: Круговой — яркий игрок «Зенита», поэтому клуб предлагает ему контракт на пять лет

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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о Даниле Круговом.
Лепёхин: Круговой — яркий игрок «Зенита», поэтому клуб предлагает ему контракт на пять лет
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Круговой — яркий игрок «Зенита» среди россиян. Да, он немного играет, но это из-за конкуренции. На его позиции серьёзный конкурент — Дуглас Сантос. Данил соответствует уровню «Зенита», поэтому клуб и предлагает ему контракт на пять лет», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

25-летним футболистом интересуются московские ЦСКА и «Динамо», а также французский «Гавр», сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Уточняется, что «Зенит» предложил игроку новый пятилетний контракт.

Круговой в сезоне-2023/24 в 18 матчах отдал две голевые передачи.

Ранее в «Зените» сообщили, что Вендел пройдёт медосмотр на первом сборе.

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