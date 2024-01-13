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«Евро-Футбол»: «Спартак» может продать Мозеса в зимнее трансферное окно

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
«Евро-Футбол»: «Спартак» может продать Мозеса в зимнее трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», московский клуб принял решение продать нигерийца в зимнее трансферное окно. 

По информации источника, «Спартак» хочет приобрести в среднюю линию более качественного футболиста.

В текущем сезоне Мозес сыграл за команду 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мозес может уйти из «Спартака» в «Интер».

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