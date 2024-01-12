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Ковальчук надеется сыграть со СКА в плей-офф КХЛ

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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук выразил надежду, что московская команда пересечётся с петербургским СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Нет, ну всегда интересно играть против бывшей команды. Надеюсь, мы со СКА сыграем в плей-офф», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

По его мнению, игру с командой из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате сломал отрезок во втором периоде, когда «Спартак» пропустил четыре шайбы.

«Были моменты у нас сравнять счёт. Мы могли забить в первом периоде. Хорошо, что мы не бросили играть — тренеры об этом сказали в перерыве», — добавил Ковальчук.

40-летний форвард в игре со СКА (2:5) забросил шайбу и набрал 400-е очко в КХЛ. В активе олимпийского чемпиона 173 шайбы и 227 результативных передач. Он занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

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