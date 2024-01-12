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Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед игрой с «Рейнджерс»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участие в вечерней тренировке команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед игрой с «Рейнджерс»
  • AP
  • © Adam Hunger

38-летний воспитанник московского «Динамо» получил небольшое повреждение в игре 7 января с «Лос-Анджелес Кингз», поэтому ему потребовалось время на восстановление, сообщает в социальных сетях журналист Том Гулитти.

В активе Овечкина 830 шайб. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом располагается Уэйн Гретцки (894 гола).

«Вашингтон» примет «Рейнджерс» на своём льду 13 января.

Ранее сообщалось, что голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом».

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