Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед игрой с «Рейнджерс»
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38-летний воспитанник московского «Динамо» получил небольшое повреждение в игре 7 января с «Лос-Анджелес Кингз», поэтому ему потребовалось время на восстановление, сообщает в социальных сетях журналист Том Гулитти.
В активе Овечкина 830 шайб. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом располагается Уэйн Гретцки (894 гола).
«Вашингтон» примет «Рейнджерс» на своём льду 13 января.
Ранее сообщалось, что голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом».