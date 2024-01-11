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Тарасовой сложно смотреть чемпионат Европы без российских фигуристов

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова призналась, что смотрит трансляции чемпионата Европы 2024 года по фигурному катанию в Каунасе (Литва).
Тарасовой сложно смотреть чемпионат Европы без российских фигуристов
  • РИА Новости

«Смотреть интересно, а говорить сложно. Без русских смотреть тяжело. Русских девочек много, Губанова, например выступает за Грузию. Она третья сейчас, а на мой взгляд, могла бы быть второй, но...» — цитирует Тарасову ТАСС.

При этом, по её мнению, чемпионат проходит на высоком уровне.

«Как всегда, но как он начался без нас, так и закончится без нас, а мы ждём. Я надеюсь, что на следующий год нам разрешат, и дай бог, когда разрешат, мы выйдем и сможем побеждать», — добавила Тарасова.

Турнир проходит с 10 по 13 января.

Ранее сообщалось, что бельгийка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию.



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