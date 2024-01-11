Большунов: не считаю гонки, все придают этому большой ажиотаж

Александр Большунов прокомментировал победу в гонке свободным стилем на 15 км на этапе Кубка России по лыжному спорту в Мирном.

«Все считают цифры, но для меня каждая гонка с чистого листа. Завтра новый лист, и надо опять по новой. Я не считаю гонки, все придают этому большой ажиотаж. Выиграл — хорошо», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Результат спортсмена — 34:46,5.

Вторым финишировал Артём Мальцев с отставанием 46,9. Третий — Савелий Коростелёв (+53,1).

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла гонку свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам.