Тюкавин — о победе в премии «Первая пятёрка»: наконец-то я досюда добрался
- РИА Новости
«Наконец-то я досюда добрался. Два года не мог выиграть этот приз. Спасибо тем, кто голосовал и поддерживает. Захи сегодня с нами нет — он готовится к матчам, а мы его поддерживаем», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».
5 декабря Тюкавин стал победителем премии «Первая пятёрка».
В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.
Ранее Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.