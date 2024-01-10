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Тюкавин — о победе в премии «Первая пятёрка»: наконец-то я досюда добрался

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от победы в премии «Первая пятёрка».
Тюкавин — о победе в премии «Первая пятёрка»: наконец-то я досюда добрался
  • РИА Новости

«Наконец-то я досюда добрался. Два года не мог выиграть этот приз. Спасибо тем, кто голосовал и поддерживает. Захи сегодня с нами нет — он готовится к матчам, а мы его поддерживаем», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

5 декабря Тюкавин стал победителем премии «Первая пятёрка».

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.

Ранее Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.

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