«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0.

В составе гостей шайбы забросили Райан Спунер и Валентин Пьянов.

У хозяев единственный гол на счету Александра Шевченко.

После 48 игр «Авангард» набрал 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 39 баллами располагается на последней, 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА разгромил нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ.