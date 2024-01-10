«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на «Фетисов Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0.
В составе гостей шайбы забросили Райан Спунер и Валентин Пьянов.
У хозяев единственный гол на счету Александра Шевченко.
После 48 игр «Авангард» набрал 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 39 баллами располагается на последней, 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА разгромил нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ.