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Тренер «Вашингтона» Карбери надеется, что Овечкин скоро вернётся к тренировкам

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
Тренер «Вашингтона» Карбери надеется, что Овечкин скоро вернётся к тренировкам
  • Gettyimages.ru
  • © G Fiume

«Овечкин получил небольшой повреждение в воскресном матче. Надо было дать Александру время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет тренироваться», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В текущем сезоне 38-летний россиянин забил восемь голов и отдал 18 голевых передач в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий пропустил последние две тренировки столичной команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 44-е место по матчам в регулярном чемпионате НХЛ.

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