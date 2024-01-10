Тренер «Вашингтона» Карбери надеется, что Овечкин скоро вернётся к тренировкам
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«Овечкин получил небольшой повреждение в воскресном матче. Надо было дать Александру время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет тренироваться», — приводит слова Карбери The Hockey News.
В текущем сезоне 38-летний россиянин забил восемь голов и отдал 18 голевых передач в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий пропустил последние две тренировки столичной команды.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 44-е место по матчам в регулярном чемпионате НХЛ.