Тренер «Вашингтона» Карбери надеется, что Овечкин скоро вернётся к тренировкам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

«Овечкин получил небольшой повреждение в воскресном матче. Надо было дать Александру время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет тренироваться», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В текущем сезоне 38-летний россиянин забил восемь голов и отдал 18 голевых передач в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий пропустил последние две тренировки столичной команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 44-е место по матчам в регулярном чемпионате НХЛ.