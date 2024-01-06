«Нэшвилл» вызвал российского хоккеиста Гурьянова из фарм-клуба

«Нэшвилл Предаторз» вызвал российского нападающего Дениса Гурьянова из фарм-клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

7 октября «Нэшвилл» принял решение отказаться от услуг российского нападающего и выставил 26-летнего воспитанника тольяттинской «Лады» на драфт отказов.

В сезоне-2023/24 Американской хоккейной лиги (АХЛ) на счету форварда 27 матчей и 30 очков (12 шайб + 18 передач) в составе «Милуоки Эдмиралс».

Ранее вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».