Рублёв обыграл Фиса и вышел в 1/2 финала турнира в Гонконге

Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

26-летний теннисист из России, который получил первый номер посева, в матче 1/4 финала нанёс поражение французу Артюру Фису в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Следующим соперником Рублёва станет Цзюнчэн Шан из Китая.

Призовой фонд турнира составляет порядка $660 тыс.

Ранее россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).