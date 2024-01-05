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Рублёв обыграл Фиса и вышел в 1/2 финала турнира в Гонконге

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Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.
Рублёв обыграл Фиса и вышел в 1/2 финала турнира в Гонконге
  • Gettyimages.ru

26-летний теннисист из России, который получил первый номер посева, в матче 1/4 финала нанёс поражение французу Артюру Фису в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Следующим соперником Рублёва станет Цзюнчэн Шан из Китая.

Призовой фонд турнира составляет порядка $660 тыс.

Ранее россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).

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