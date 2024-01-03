Todofichajes: Бензема может вернуться в «Лион»
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По информации Todofichajes, форвард может вернуться в «Лион». Отмечается, что руководство французского клуба уже работает над переходом.
Напомним, что Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в 2023 году. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026-го.
В текущем сезоне француз провёл за саудовский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Бензема покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.