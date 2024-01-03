Todofichajes: Бензема может вернуться в «Лион»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Лион» в зимнее трансферное окно.

По информации Todofichajes, форвард может вернуться в «Лион». Отмечается, что руководство французского клуба уже работает над переходом.

Напомним, что Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в 2023 году. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026-го.

В текущем сезоне француз провёл за саудовский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.