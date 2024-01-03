Itatiaia: «Зенит» заплатит €5 млн наличными за защитника Нино

Стало известно, сколько заплатит «Зенит» за переход защитника «Флуминенсе» Нино в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Itatiaia, «Флуминенсе» и «Зенит» уже начали обмен документами для завершения трансфера.

По информации источника, «Зенит» заплатит за защитника Нино €5 млн наличными.

26-летний бразильский футболист провёл в текущем сезоне за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» скоро объявит о трансфере Нино из «Флуминенсе».