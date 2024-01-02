Энрике — о будущем Мбаппе: я не тот человек, который должен отвечать на этот вопрос

Главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Луис Энрике высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе в клубе.

«Как я собираюсь справиться с этой ситуацией? Как и всегда делал до сих пор. Это не та тема, которая зависит от меня, я не тот человек, который должен отвечать на этот вопрос», — приводит слова Энрике RMC Sport.

По информации El Chiringuito, футболист забронировал себе дом в Мадриде.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее мама Мбаппе обвинила Переса в давлении на Килиана.